Cnn, due gli agenti federali che hanno sparato a Pretti a Minneapolis

WASHINGTON, 27 GEN - Sono due gli agenti federali che hanno sparato con le loro armi sabato ad Alex Pretti a Minneapolis, secondo un rapporto preliminare al Congresso del Dipartimento della Sicurezza Interna esaminato dalla Cnn. Il rapporto — proveniente dalla prima indagine della Customs and Border Protection sul colpo di pistola che ha ucciso Pretti — afferma che un agente ha urlato più volte "Ha una pistola", prima che due agenti sparassero mentre i loro colleghi lottavano con lui a terra.