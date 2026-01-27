Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Cnn, due gli agenti federali che hanno sparato a Pretti a Minneapolis

AA

WASHINGTON, 27 GEN - Sono due gli agenti federali che hanno sparato con le loro armi sabato ad Alex Pretti a Minneapolis, secondo un rapporto preliminare al Congresso del Dipartimento della Sicurezza Interna esaminato dalla Cnn. Il rapporto — proveniente dalla prima indagine della Customs and Border Protection sul colpo di pistola che ha ucciso Pretti — afferma che un agente ha urlato più volte "Ha una pistola", prima che due agenti sparassero mentre i loro colleghi lottavano con lui a terra.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
WASHINGTON

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario