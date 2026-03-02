Giornale di Brescia
Cnn, 'da Usa forte aumento degli attacchi all'Iran in prossime 24 ore'

WASHINGTON, 02 MAR - Gli Stati Uniti stanno preparando un "forte aumento" degli attacchi all'Iran nelle prossime 24 ore, in linea con quanto anticipato dal presidente Donald Trump sulle azioni militari in arrivo, ancora più dure di quelle finora messe in campo. E' quanto riferisce la Cnn, citando un alto funzionario stratunitense.

