Cnn, colloqui Usa-Ucraina 'tosti ma molto costruttivi'

WASHINGTON, 30 NOV - I colloqui a Miami tra gli Stati Uniti e l'Ucraina sono "tosti ma molto costruttivi". Lo ha dichiarato alla Cnn una fonte a conoscenza dei negoziati. La discussione ha riguardato alcune delle "questioni più delicate" per la risoluzione della guerra, ha aggiunto la fonte che ha detto: "Finora è andato tutto bene" Nel frattempo, il ministro degli Esteri ucraino Sergiy Kyslytsya si è detto ottimista in un post sui social. "È stato un buon inizio. Molto coinvolgente e finora costruttivo", ha scritto Kyslytsya. "Atmosfera calorosa, favorevole ad un buon esito".