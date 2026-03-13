Cnn, assalitore in Michigan aveva legami con membri Hezbollah

WASHINGTON, 13 MAR - L'assalitore responsabile dell'attacco di giovedì contro la sinagoga alle porte di Detroit, in Michigan, era stato precedentemente segnalato nei database del governo Usa per i suoi legami con presunti membri del gruppo militante Hezbollah. Tuttavia, ha riferito la Cnn in base a fonti, non si riteneva che facesse parte dell'organizzazione. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha detto che Ayman Mohamad Ghazali, 41 anni, ha lanciato un veicolo carico di esplosivi contro il Temple of Israel di West Bloomfield. Il veicolo ha poi preso fuoco, in quello che l'Fbi ha definito un "atto di violenza mirato contro la comunità ebraica".