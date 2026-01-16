Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Clochard muore per il freddo a Milano, è il terzo in pochi giorni

AA

MILANO, 16 GEN - Un clochard di circa 40 anni e stato trovato morto stamani, probabilmente a causa del freddo, sotto un cavalcavia di via Padova a Milano. È il terzo senzatetto trovato morto a Milano dall'inizio dell'anno, da quando le temperature sono particolarmente rigide. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato oltre agli operatori del 118.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario