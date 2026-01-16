Clochard muore per il freddo a Milano, è il terzo in pochi giorni

MILANO, 16 GEN - Un clochard di circa 40 anni e stato trovato morto stamani, probabilmente a causa del freddo, sotto un cavalcavia di via Padova a Milano. È il terzo senzatetto trovato morto a Milano dall'inizio dell'anno, da quando le temperature sono particolarmente rigide. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato oltre agli operatori del 118.