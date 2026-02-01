Giornale di Brescia
Clochard morto a Milano vicino alla Stazione Centrale, aveva 25 anni

MILANO, 01 FEB - Un ragazzo di 25 anni, senza fissa dimora, è stato trovato morto questa mattina a Milano poco prima delle 8, in piazza Luigi di Savoia, nei pressi della Stazione Centrale. Il ragazzo era in un giaciglio di fortuna su un marciapiede e sono stati gli agenti della Polfer a trovarlo morto. Il giovane, di cui non si conosce l'identità, dai primi rilievi non avrebbe segni di violenza.

Argomenti
MILANO

