Clinton, 'Trump? Non mi ha mai detto nulla che mi faccia pensare sia coinvolto'

WASHINGTON, 27 FEB - Donald Trump "non mi ha mai detto nulla che mi facesse pensare che sia coinvolto nel caso" Jeffrey Epstein. Lo ha detto Bill Clinton nella sua testimonianza alla commissione di vigilanza della Camera secondo quanto riportato dal presidente James Comer. Quanto alla necessità di interrogare il tycoon: "Sta a voi decidere", ha risposto l'ex presidente.