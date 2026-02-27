Giornale di Brescia
'Clinton, non conosco né avuto sesso con la donna nella vasca idromassaggio'

WASHINGTON, 27 FEB - Bill Clinton ha dichiarato alla Commissione di vigilanza della Camera di non conoscere né di aver avuto rapporti sessuali con la donna con la quale è stato fotografato in una jacuzzi in una delle immagini pubblicate dal dipartimento di Giustizia nell'ambito del caso su Jeffrey Epstein. Lo riferiscono fonti informate alla Cnn.

