'Clinton, non conosco né avuto sesso con la donna nella vasca idromassaggio'
AA
WASHINGTON, 27 FEB - Bill Clinton ha dichiarato alla Commissione di vigilanza della Camera di non conoscere né di aver avuto rapporti sessuali con la donna con la quale è stato fotografato in una jacuzzi in una delle immagini pubblicate dal dipartimento di Giustizia nell'ambito del caso su Jeffrey Epstein. Lo riferiscono fonti informate alla Cnn.
