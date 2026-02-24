Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Clima mite ma ora c'è il rischio valanghe, nebbia e smog

AA

ROMA, 24 FEB - L'anticiclone Africano arriva sull'Italia portando bel tempo e temperature miti con picchi fino a 8°C sopra le medie del periodo. Per contro aumenta il rischio valanghe, nebbia e smog. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Un possente promontorio anticiclonico di matrice sub-tropicale - afferma - sta conquistando il Mediterraneo. Le temperature subiranno un'impennata di 7-8 gradi oltre le medie del periodo, con picchi di +10°C al Centro e in montagna. Si sfioreranno i 20°C da Nord a Sud". Non ci sarà solo il sole ad accompagnare questa fase nordafricana: in Pianura Padana, l'alta pressione schiaccerà l'umidità nei bassi strati, favorendo il ritorno delle nebbie, specie sul settore orientale, e un rapido accumulo dello smog. In alta quota il pericolo valanghe resterà tra marcato e forte su tutto l'arco alpino, in particolare sulle Alpi orientali. Nel dettaglio: - Martedì 24. Al Nord: banchi di nebbia o foschie in pianura, specie ad est; sole in montagna. Al Centro: poco o parzialmente nuvoloso. Al Sud: sereno. - Mercoledì 25. Al Nord: nebbie o foschie in pianura al mattino, più sole al pomeriggio. Al Centro: nubi basse sparse, meglio al pomeriggio. Al Sud: poco nuvoloso. - Giovedì 26. Al Nord: nebbie o foschie in pianura al mattino, più sole al pomeriggio. Al Centro: nubi basse o foschie/nebbie al mattino poi sole. Al Sud: bel tempo. Tendenza: l'anticiclone africano domina l'Italia per tutta la settimana garantendo stabilità, ma accentuando i problemi legati allo smog in pianura e alla fusione della neve in montagna.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario