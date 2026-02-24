Clima mite ma ora c'è il rischio valanghe, nebbia e smog

ROMA, 24 FEB - L'anticiclone Africano arriva sull'Italia portando bel tempo e temperature miti con picchi fino a 8°C sopra le medie del periodo. Per contro aumenta il rischio valanghe, nebbia e smog. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Un possente promontorio anticiclonico di matrice sub-tropicale - afferma - sta conquistando il Mediterraneo. Le temperature subiranno un'impennata di 7-8 gradi oltre le medie del periodo, con picchi di +10°C al Centro e in montagna. Si sfioreranno i 20°C da Nord a Sud". Non ci sarà solo il sole ad accompagnare questa fase nordafricana: in Pianura Padana, l'alta pressione schiaccerà l'umidità nei bassi strati, favorendo il ritorno delle nebbie, specie sul settore orientale, e un rapido accumulo dello smog. In alta quota il pericolo valanghe resterà tra marcato e forte su tutto l'arco alpino, in particolare sulle Alpi orientali. Nel dettaglio: - Martedì 24. Al Nord: banchi di nebbia o foschie in pianura, specie ad est; sole in montagna. Al Centro: poco o parzialmente nuvoloso. Al Sud: sereno. - Mercoledì 25. Al Nord: nebbie o foschie in pianura al mattino, più sole al pomeriggio. Al Centro: nubi basse sparse, meglio al pomeriggio. Al Sud: poco nuvoloso. - Giovedì 26. Al Nord: nebbie o foschie in pianura al mattino, più sole al pomeriggio. Al Centro: nubi basse o foschie/nebbie al mattino poi sole. Al Sud: bel tempo. Tendenza: l'anticiclone africano domina l'Italia per tutta la settimana garantendo stabilità, ma accentuando i problemi legati allo smog in pianura e alla fusione della neve in montagna.