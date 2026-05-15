Cl, conclusa la fase diocesana della beatificazione di don Giussani

ROMA, 15 MAG - Si è conclusa la fase diocesana della causa di beatificazione e di canonizzazione di don Luigi Giussani, fondatore del movimento di Comunione e Liberazione (1922-2005). La celebrazione, presieduta ieri dall'arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, ha visto la partecipazione di circa diecimila persone, in presenza e collegate. Davide Prosperi, presidente della Fraternità di Cl, ha dichiarato: "Esprimo l'immensa gioia di tutti gli appartenenti a Cl per questo ulteriore e fondamentale passo del percorso con cui la Chiesa riconosce la bontà della testimonianza di vita cristiana di don Giussani, per la Chiesa stessa e per il mondo. Ora intendiamo proseguire con ancora maggior decisione sulla strada tracciata da don Giussani, in comunione con il Papa e con tutta la Chiesa".