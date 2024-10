Citynews apre in Sardegna, sedi a Cagliari e Sassari

CAGLIARI, 09 OTT - Citynews approda da oggi in Sardegna. Le redazioni delle nuove testate giornalistiche hanno sede a Cagliari e Sassari, guidate dal direttore responsabile Andrea Maggiolo, in Citynews dal 2011, dove ha seguito l'area di Torino per poi passare alla testata nazionale Today.it. La redazione di CagliariToday è completata da Guido Garau, Marzia Piga, Francesca Matta, Gloria Cadeddu e Stefano Francesco Utzeri, mentre quella di SassariToday annovera Roberto Pinna, Francesca Arcai, Emanuele Floris, Vincenzo Garofalo, e Claudio Simbula. "Siamo entusiasti di portare la nostra esperienza e la nostra capacità di fornire notizie ed approfondimenti di qualità ai lettori sardi. Con l'apertura delle redazioni di Cagliari e Sassari, possiamo finalmente completare la nostra copertura nazionale raggiungendo una regione importantissima del nostro Paese", dichiara Luca Lani, ceo di Citynews. I due quotidiani si occuperanno di cronaca, sport, cultura e attualità, ma su alcune tematiche di interesse più generale, principalmente economiche e politiche, non si fermeranno solo ad una copertura relativa alle due province, ma forniranno notizie e informazioni per tutta la regione. "Il nostro obiettivo - spiega il direttore Maggiolo - è diventare fonte primaria di informazione per l'intera Sardegna, offrendo una copertura giornalistica che rispecchi le esigenze e gli interessi locali. Un impegno concreto per contribuire alla crescita del territorio, connettendolo con il resto d'Italia, grazie alla nostra capacità di sfruttare le tecnologie digitali per offrire contenuti accessibili e moderni che rispecchino il territorio sardo e ne esaltino le qualità".