Cisterna con sostanze pericolose si stacca da un tir in galleria A32

Intervento dei vigili del fuoco ieri sulla tratta autostradale A32 Torino-Bardonecchia, all'interno della galleria Cels, tra Susa e Oulx in direzione Bardonecchia. Intorno alle 17.30 un tir ha perso sostanze pericolose da una cisterna durante il transito. Sul posto sono intervenute squadre specializzate Nbcr (nucleare, biologico, chimico, radiologico) dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area. A partire dalle 18, otto squadre del comando provinciale di Torino, per un totale di 24 unità, hanno operato nel tratto di Chiomonte, dove la cisterna contenente sostanze pericolose si era staccata dalla motrice che la trainava. La cisterna è stata portata all'esterno della galleria e messa in sicurezza per consentire il travaso del contenuto in una cisterna di soccorso appositamente fatta arrivare sul posto. Le operazioni di travaso sono iniziate intorno alle 3 della notte e si sono concluse alle 5 del mattino, con il rientro delle squadre e la fine dell'intervento. Non si registrano persone coinvolte. L'intervento si è svolto su un tratto autostradale già chiuso al traffico per lavori di manutenzione programmati.