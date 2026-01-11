Giornale di Brescia
Cisint (Lega), riaprire interlocuzione con Fincantieri

MONFALCONE, 11 GEN - I due protocolli siglati da Fincantieri con "i sindacati sulla riduzione del ricorso al subappalto e quello con la guardia di finanza teso a proteggere in particolare il nostro cantiere da possibili illegalità e tentativi di infiltrazione criminale" sono "la migliore premessa per poter nuovamente sederci al tavolo e proseguire questa nuova stagione di relazioni interistituzionali". Lo scrive in una nota la europarlamentare leghista Anna Maria Cisint, ex sindaca di Monfalcone (Gorizia) dopo le forti polemiche con il colosso della navalmeccanica. Cisint ha dunque annunciato che chiederà al Presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga di "farsi interprete di questa volontà di interlocuzione, avendo chiaro che i problemi vanno affrontati senza miopie". Cisint ha ricordato che già alla fine del 2025 Fedriga è stato intermediario tra Fincantieri e Comune di Monfalcone dopo una "interlocuzione promossa dal Ministro Salvini". Infine, per Cisint "il Comune, il nostro Territorio, all'azienda non chiede solo un confronto, ma di essere partecipe delle scelte. Abbiamo già presentato un pacchetto di proposte concrete frutto della volontà di dare un contributo reale alla risoluzione di problemi ormai da tempo evidenti".

MONFALCONE

