Cirio, 'Trentini e Burlò liberi è una splendida notizia'

TORINO, 12 GEN - "Finalmente Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi. Una splendida notizia - dopo mesi e giorni di preoccupazione e attesa - che è il frutto del lavoro del Governo, della premier Meloni e dell'impegno instancabile del ministro degli Esteri Antonio Tajani portato avanti con pazienza, credibilità ed efficacia. I nostri connazionali sono in ambasciata a Caracas e presto torneranno a casa a riabbracciare le loro famiglie. Vi aspettiamo in Italia!". Lo dichiara il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

Argomenti
TORINO

