Cirio tra una settimana in Aula sul caso Chiorino-Delmastro

TORINO, 24 MAR - Si terrà in aula durante la seduta del Consiglio regionale del Piemonte di martedì prossimo, alla presenza di Alberto Cirio ed Elena Chiorino, l'informativa - chiesta da giorni dalle opposizioni - sul caso politico che tocca la vicepresidente della Regione. Nella stessa seduta si terrà anche la discussione sulla mozione - una volta che sarà protocollata - con cui le minoranze hanno chiesto oggi al governatore il ritiro delle deleghe alla sua vice. Lo ha riferito in aula il presidente dell'assemblea regionale Nicco dopo una riunione della capigruppo disertata dalle minoranze. Chiorino insieme, tra gli altri, al sottosegretario Delmastro è sotto l'attacco delle minoranze per la sua passata partecipazione alla srl della figlia di Mauro Caroccia (condannato per reati di mafia nell'ambito di un'indagine sul clan camorristico dei Senese) che gestisce un ristorante a Roma. "Oggi vincono le opposizioni", ha detto Domenico Ravetti (Pd).