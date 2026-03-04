Cirio, Regione Piemonte segue la vendita del quotidiano La Stampa

TORINO, 04 MAR - "La Regione Piemonte segue con attenzione le vicende legate alla vendita del quotidiano La Stampa che consideriamo a tutti gli effetti un patrimonio culturale del nostro territorio, oltreché un presidio irrinunciabile di democrazia e libera informazione. Il nostro impegno è prima di tutto a tutela di questo patrimonio e dei giornalisti che ogni giorno lo alimentano con il proprio lavoro e la propria professionalità". Lo dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ricordando che è in già in programma, su richiesta dei sindacati, un incontro con i rappresentanti dei lavoratori il prossimo 13 marzo - con il presidente Cirio e la vicepresidente con delega al Lavoro, Elena Chiorino - e che la Regione è disponibile al confronto con la nuova proprietà, nelle modalità e nei tempi consentiti dalla trattativa in corso.