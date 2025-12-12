Cirio, 'La Stampa è il Piemonte ed è un patrimonio da salvaguardare'
"È stata un'occasione di primo confronto perché ci venisse rappresentato un quadro complessivo sullo stato dell'arte, anche alla luce di quello che conosceremo tra breve dopo il doppio incontro, a Roma, del sottosegretario all'Editoria Alberto Baracchini. con l'editore e poi con il Cdr. Potremo mettere insieme le informazioni per assumere una posizione chiara come istituzioni. Non staremo a guardare". A dirlo, dopo l'incontro con rappresentanti dei lavoratori del gruppo Gedi, delle testate La Stampa e Repubblica e dell'Associazione Stampa Subalpina, il presidente della Regione, Alberto Cirio. "Noi siamo attenti a tutte le problematiche relative alle cessioni aziendali", sottolinea osservando che "per il momento la nostra è una posizione di grandissima attenzione, di vicinanza piena a tutti i lavoratori e le lavoratrici - aggiunge - e di piena consapevolezza che La Stampa è il Piemonte, è Torino, è un patrimonio per la cui salvaguardia dobbiamo lavorare, nel rispetto del libro di mercato, ma non dimenticando che è un pezzo del nostro Piemonte". Cirio ribadisce poi: "Quando parliamo del gruppo Gedi, e in particolare de La Stampa, parliamo di qualcosa che è ben incastonato nella storia di questa città, del Piemonte, che rappresenta, oltre che un valore aziendale, culturale, un valore giornalistico e un principio di pluralismo e libertà di informazione, che sono temi cari al luogo in cui l'Italia è nata. Con questo spirito - conclude - oggi abbiamo raccolto le prime informazioni, ci confronteremo e ci raffronteremo anche con il tavolo romano per vedere quella che sarà la posizione che noi potremo assumere".
