Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Cirio, la lotta alle mafie non sia solo di magistratura e polizia

AA

NOVARA, 09 MAR - ll presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, nel portare il suo saluto al convegno 'Piemonte libero dalle mafie - Conoscere e contrastare il fenomeno mafioso' a Novara, ha voluto evidenziare come "questa di oggi è un'occasione concreta per fare qualcosa tutti a partire dagli studenti qui riuniti. La lotta alle mafie non può essere delegata solo a magistratura e forze dell'ordine. Noi come Regione dobbiamo fare il possibile per accelerare il ritorno alla società civile dei beni confiscati ai mafiosi. La lotta alle mafie si fa poi anche con strutture adeguate e personale sufficiente nel settore Giustizia. Stiamo lavorando su Ivrea. Ma il pericolo maggiore è quello dell'indifferenza. Chiunque può diventare vittima".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NOVARA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario