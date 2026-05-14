Cirio, il Piemonte protagonista della strategia spaziale italiana

TORINO, 14 MAG - "L'azione delle Regioni può essere sinergica e complementare a quella del Governo per sostenere la ricerca scientifica e industriale e moltiplicare le competenze necessarie alla Space economy. In questo contesto il Piemonte gioca un ruolo fondamentale perché come è stato ricordato oggi dal ministro Urso, proprio a Torino si sta costruendo il primo modulo abitativo che permetterà agli astronauti di vivere e lavorare sulla superficie lunare, un elemento fondamentale della missione Artemis a cui il governo italiano contribuisce in collaborazione con le Agenzie spaziali italiana ed europea e con la Nasa. Possiamo a tutti gli effetti dire che la missione sulla luna parlerà anche piemontese". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che oggi è stato a Roma per una seduta del Comitato interministeriale sulle Politiche per lo spazio, presieduto dalla premier Giorgia Meloni, per fare il punto sulla strategia nazionale legata al settore. Cirio ha partecipato in rappresentanza della Conferenza delle Regioni. Oltre all'Mph - Moon portable habitat, la prima vera 'casa' sulla luna che accoglierà gli astronauti della missione Artemis, a Torino Thales Alenia Space sta realizzando anche Halo, il primo modulo abitativo della stazione orbitante intorno alla Luna, ed è responsabile dello sviluppo del cargo europeo Argonaut, destinato a portare materiali sulla Luna dal 2030.