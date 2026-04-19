Cirio, ferma condanna per il gesto di violenza e intolleranza a Torino

TORINO, 19 APR - "Condanno fermamente questo gesto di violenza e intolleranza ed esprimo piena solidarietà al volontario vittima di aggressione ieri sera a Torino". Lo dichiara all'ANSA il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in merito agli atti di violenza omofoba subiti da un volontario del Torino Pride. "Il Piemonte è terra di rispetto e di diritti" aggiunge il presidente, ricordando che la Regione ha istituito un fondo per l'assistenza legale le vittime di discriminazione e violenza.