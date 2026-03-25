Cirio, apprezzo gesto di Chiorino perché era necessario dare un segnale

TORINO, 25 MAR - "Apprezzo il gesto di Elena Chiorino, perché di fronte a questi fatti era necessario dare un segnale e il segnale è che le istituzioni vanne sempre tutelate e messe in sicurezza". Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, commenta le dimissioni della sua vice. "Come ho già avuto modo di dire - afferma Cirio - sette anni di conoscenza e di lavoro insieme mi hanno dimostrato la sua capacità e la sua correttezza su cui non nutro alcun dubbio. Tuttavia anche se ha posto rimedio non appena compresa la situazione, la leggerezza che ha compiuto è stata grave, perché fatta da chi ha ruoli istituzionali importanti e necessitava di una reazione da parte della Regione. Reazione che, come è mia consuetudine, è stata ragionata ed equilibrata: la mia è la scelta di un presidente che non si gira dall'altra parte perché ha a cuore il bene delle istituzioni".