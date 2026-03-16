Cirio, abbiamo già eliminato 40 leggi che non sono più attuali

TORINO, 16 MAR - Nell'ambito delle politiche per la semplificazione amministrativa in Piemonte, "il primo tempo si chiude con 40 leggi in meno: noi abbiamo in approvazione proprio in questi giorni in Consiglio regionale una legge che forse sarà una delle più belle che abbiamo fatto, perché toglie quaranta leggi che non sono più attuali, che non sono più in questo momento importanti per la vita del nostro Piemonte, perché erano magari riferite a emergenze o situazioni che di fatto non ci sono più. Quaranta leggi in meno trenta commi in meno, quindi quaranta occasioni in meno per rovinare la tranquillità di una vita di un cittadino o complicare la vita di un'azienda: questo è lo spirito con cui affrontiamo oggi il secondo tempo". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a margine della presentazione del ddl Semplifica Piemonte, approvato oggi dalla giunta regionale per rendere più efficiente e moderno il rapporto tra la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese. I principi chiave sono lo stop alla duplicazione dei documenti da presentare, una minor burocrazia e il soccorso istruttorio (la Regione aiuta l'utente per sanare irregolarità formali e integrare informazione mancanti). "Non siamo solo noi - ha detto Cirio - ci sono tutte le tre università piemontesi, ci sono i comuni d'Italia e i comuni naturalmente del Piemonte, ci sono le province, perché semplificare vuol dire migliorare la qualità della vita delle persone. Vuol dire anche aumentare il Pil, cioè la ricchezza e la produttività. Meno tempo facciamo perdere alla gente, più tempo la gente avrà per vivere i suoi affetti e la sua libertà, cosa a cui io tengo molto, ma anche alle aziende per dedicarsi come sanno fare molto bene al loro lavoro e alla loro impresa".