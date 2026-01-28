Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Cirio a Schifani, Piemonte pronto ad aiutare per l'emergenza maltempo

AA

TORINO, 28 GEN - "Ho espresso al presidente Schifani tutta la solidarietà della Regione Piemonte per l'emergenza idrogeologica che ha colpito in questi giorni la sua terra, e gli ho assicurato il nostro supporto in caso di necessità. La nostra protezione civile ha, purtroppo, anni di esperienza con eventi di questo tipo ed è pronta a mettersi a disposizione del sistema nazionale per aiutare e portare soccorsi agli amici della Sicilia". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, dopo aver sentito al telefono il governatore della Regione Sicilia, Renato Schifani.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario