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Italia e Estero

Cirielli, con l'ambasciatore russo ho agito a nome del governo

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MATERA, 16 MAR - "Non devo giustificarmi, perché ovviamente non prendo queste iniziative da solo: ho agito a nome del governo. Mi sembra una polemica strumentale da parte della sinistra". Così, a Matera, il viceministro degli Affari Esteri, Edmondo Cirielli, sul suo incontro con l'ambasciatore russo in Italia Aleksej Vladimirovic Paramonov, a margine di un'iniziativa per il sì al Referendum. "Questo stupore è del tutto anomalo. Il fatto - ha aggiunto - che un viceministro incontri un ambasciatore regolarmente accreditato è assolutamente normale. Se è qui, è qui per fare l'ambasciatore".

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