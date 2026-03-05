Giornale di Brescia
Italia e Estero

Ciriani, Meloni in Parlamento l'11 sul Consiglio Ue e l'Iran

ROMA, 05 MAR - "Meloni mi ha comunicato la disponibilità a venire in Parlamento mercoledì 11" marzo, "anticipando le comunicazioni sul Consiglio europeo e allargandole alla crisi in Medio Oriente. Ho informato i presidenti di Camera e Senato per verificare se ci sono le condizioni". Lo afferma il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani interpellato in Transatlantico sulla convocazione della capigruppo al termine della votazione delle risoluzioni sull'Iran.

