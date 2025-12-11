Ciriani, la legge elettorale è priorità per il Paese, serve stabilità

ROMA, 11 DIC - "La legge elettorale è una priorità" ma "non è fatta per Meloni, ma per il Paese" perchè quella "che abbiamo adesso non garantisce la stabilità del governo". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a SkyTg 24. "L'attuale sistema, in particolare al Senato - ha spiegato - non è in grado di determinare una maggioranza sicura" e dunque "occorre una legge che stabilisca che chi vince governa". Al momento, ha poi aggiunto, "non abbiamo ancora un testo scritto, ma un principio generale che ci ispira e siamo pronti a discuterne con l'opposizione". Quanto al premierato, Ciriani si augura si possa arrivare ad una sua approvazione entro il 2027. In caso contrario, ha detto, "siamo per il principio di indicare il premier sulla scheda elettorale senza toccare - ha assicurato - il potere del presidente della Repubblica che mantiene la prerogativa di indicare" il premier.