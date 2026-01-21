Ciriani, Consiglio Ue informale non sono previste comunicazioni della premier

ROMA, 21 GEN - "Il Consiglio Ue di giovedì è informale, non è stato diramato un ordine del giorno e non sarà adottato alcun documento finale che impegna l'Italia. Questo tipo di riunione non prevede da regolamento comunicazioni preventive del Presidente del Consiglio in Parlamento. Il governo è sempre pronto a confrontarsi con le Camere, anche e soprattutto sui temi di politica estera come dimostrano le ultime settimane di lavori in cui il ministro Tajani ha riferito su Venezuela e Iran e il ministro Crosetto sull'Ucraina. In Parlamento nelle ultime due settimane sono stati, su temi di loro competenza, anche il ministro Piantedosi e il ministro Nordio". Lo afferma Luca Ciriani, ministro ai rapporti con il Parlamento, rispondendo in Transatlantico in merito alla richiesta delle opposizioni della premier in Aula, in vista del Consiglio Ue straordinario in programma domani a Bruxelles.