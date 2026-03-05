Giornale di Brescia
Circolare Polizia, 'alzare vigilanza sulle basi Usa in Italia'

ROMA, 05 MAR - Un "rafforzamento dei dispositivi di vigilanza" sulle basi militari americane presenti in Italia, "nonchè presso i siti sensibili riconducibili alla filiera di produzione ad interesse militare, specie di quella a supporto della catena logistica bellica degli alleati", è contenuta in una circolare - visionata dall'ANSA - inviata dal Dipartimento della Pubblica sicurezza a prefetti e questori. L'acuirsi della crisi in Medio Oriente, è l'indicazione, "potrebbe innescare una ripresa della campagna antagonista a sostegno della causa palestinese o comunque in direzione antimilitarista con possibili manifestazioni di protesta" presso quei siti.

