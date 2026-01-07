Circolare Mit rafforza la sicurezza contro i cyber-attacchi alle navi

ROMA, 07 GEN - Aumentano i rischi di attacchi cyber nel settore marittimo ed il Mit aggiorna le misure di sicurezza per le navi nazionali, i porti e gli impianti portuali con una circolare che entrerà in vigore l'1 novembre di quest'anno. Il documento è stato diramato attraverso il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera e l'Autorità Nis - Settore Trasporti. La mossa arriva a pochi giorni dal tentato hackeraggio del traghetto 'Fantastic', della compagnia italiana Grandi navi veloci (Gnv). La circolare, informa il Guardia costiera, "introduce un quadro avanzato, moderno e vincolante di misure di cybersicurezza destinate a rafforzare la resilienza del comparto marittimo-portuale, alla luce della crescente digitalizzazione dei sistemi di bordo, delle infrastrutture portuali e delle procedure operative". Vegono definiti obblighi e raccomandazioni per compagnie di navigazione, comandanti di navi, gestori di impianti portuali e Autorità statali coinvolte, richiedendo l'adozione di un approccio strutturato di gestione del rischio informatico, la piena integrazione delle misure cyber nei Safety management system e nei Piani di security delle navi nazionali, l'aggiornamento delle procedure interne, l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate, nonché la formalizzazione di processi di prevenzione, rilevazione, risposta e recovery in caso di incidente.