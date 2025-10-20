Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

'Circa 180 tifosi del Napoli arrestati a Eindhoven'

epa12454121 Dutch police officers stand guard at the Amstelplein central square during a demonstration against a planned asylum seeker center in Uithoorn, the Netherlands, 14 October 2025. EPA/LAURENS NIEZEN
epa12454121 Dutch police officers stand guard at the Amstelplein central square during a demonstration against a planned asylum seeker center in Uithoorn, the Netherlands, 14 October 2025. EPA/LAURENS NIEZEN
AA

ROMA, 21 OTT - Citando fonti di polizia locale, la stampa nederlandese afferma che circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati stanotte nel centro di Eindhoven. Le autorità della città del sud dei Paesi Bassi spiegano che le persone fermate avrebbero "causato disordini con il loro comportamento", riporta l'agenzia Algemeen Nederlands Persbureau (Anp). Altri quattro tifosi del Napoli - viene aggiunto dalla Anp - sono stati arrestati per lo stesso motivo in diverse zone della stessa Eindhoven, dove stasera la squadra di calcio partenopea sfiderà il Psv per la terza giornata della fase campionato della Champions League.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario