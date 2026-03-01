Cipro, 'nessun missile iraniano verso l'isola, monitoriamo la situazione'

BRUXELLES, 01 MAR - "In relazione alle dichiarazioni e alle notizie riportate dai media relative al lancio di missili in direzione di Cipro, si precisa che non è così e che non vi è alcuna indicazione che si sia verificata una minaccia per il Paese." Lo scrive su X il portavoce del governo di Cipro. "Le autorità competenti stanno monitorando attentamente e costantemente la situazione", aggiunge.