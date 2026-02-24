Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Cinturrino, 'quando ho visto che Mansouri stava morendo ho perso la testa'

AA

MILANO, 24 FEB - "Quando ho visto che stava morendo, ho perso la testa". Oggi l'assistente capo Carmelo Cinturrino, fermato per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, ha cercato di spiegare in questo modo cosa sia successo a Rogoredo lo scorso 26 gennaio durante l'interrogatorio davanti al gip Domenico Santoro nel carcere di San Vittore. Come ha riferito il suo difensore, l'avvocato Piero Porciani, il poliziotto ha "ammesso le sue responsabilità e chiede scusa a quelli che si sono fidati di lui. Ha confessato i suoi errori ma ha negato di aver chiesto il pizzo agli spacciaori". "Dovevo essere quello che faceva osservare la legge, ho sbagliato - ha detto Cinturrino al suo avvocato -. Chiedo scusa a tutte le persone che indossano la divisa: ho tradito la loro fiducia".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario