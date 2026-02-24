Cinturrino, 'quando ho visto che Mansouri stava morendo ho perso la testa'

MILANO, 24 FEB - "Quando ho visto che stava morendo, ho perso la testa". Oggi l'assistente capo Carmelo Cinturrino, fermato per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, ha cercato di spiegare in questo modo cosa sia successo a Rogoredo lo scorso 26 gennaio durante l'interrogatorio davanti al gip Domenico Santoro nel carcere di San Vittore. Come ha riferito il suo difensore, l'avvocato Piero Porciani, il poliziotto ha "ammesso le sue responsabilità e chiede scusa a quelli che si sono fidati di lui. Ha confessato i suoi errori ma ha negato di aver chiesto il pizzo agli spacciaori". "Dovevo essere quello che faceva osservare la legge, ho sbagliato - ha detto Cinturrino al suo avvocato -. Chiedo scusa a tutte le persone che indossano la divisa: ho tradito la loro fiducia".