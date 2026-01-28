Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Cinque Terre, 850mila euro per ricostruire 4 km di muri a secco

AA

LA SPEZIA, 28 GEN - Sono 192 le domande presentate e accolte dal Parco nazionale delle Cinque Terre per la ricostruzione dei muri a secco nei terrazzamenti agricoli dell'area protetta. Gli interventi finanziati consentiranno la ricostruzione complessiva di circa 4 km di muri a secco. Il bando 2025 era stato aggiornato introducendo novità condivise con le categorie agricole. Tra queste il finanziamento dei muri crollati a sostegno di terrazzamenti non coltivati, l'estensione dei tempi di realizzazione degli interventi fino a un anno, l'ammissibilità di opere già ricostruite, se documentate, e contributi proporzionati alle superfici effettivamente coltivate. Il presidente Lorenzo Viviani ha ringraziato il personale del Parco "per aver saputo tradurre le esigenze emerse in una procedura rigorosa e trasparente, garantendo un supporto costante ai richiedenti". Il direttore facente funzione Emanuele Raso sottolinea "l'impegno dimostrato da privati cittadini e aziende agricole nel mantenere le coltivazioni esistenti e, al contempo, nel ripristino dei terrazzamenti in stato di abbandono, assicurando così un contributo positivo alla mitigazione del rischio idrogeologico." Il Parco ha deciso di integrare il budget con ulteriori 50 mila euro, per un totale di 850mila euro complessivi. I beneficiari avranno un anno per la ricostruzione del muro a secco oggetto di finanziamento.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
LA SPEZIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario