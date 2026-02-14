Giornale di Brescia
Cinque Paesi europei, 'Navalny avvelenato dalla Russia con una tossina'

(ANSA-AFP) - MONACO, 14 FEB - L'oppositore russo Alexei Navalny, morto in un campo di prigionia due anni fa, è stato assassinato dallo Stato russo con una "rara tossina": lo affermano i governi di Germania, Francia, Gran Bretagna, Svezia e Paesi Bassi in una dichiarazione congiunta a margine della Conferenza di Monaco. "Sappiamo che lo Stato russo ha usato questa tossina letale per colpire Navalny, temendo la sua opposizione", ha dichiarato il Ministero degli Esteri britannico. Londra ha segnalato Mosca all'organismo mondiale di controllo sulle armi chimiche. (ANSA-AFP).

