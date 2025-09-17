Cinque minorenni in auto fuggono all'alt, inseguiti e bloccati

PARMA, 17 SET - Cinque minorenni in giro di notte per le vie di Parma sull'auto di un genitore sono stati fermati dopo un lungo inseguimento dalla Guardia di Finanza. Il conducente è stato denunciato. A bordo della vettura c'erano tre ragazzini e due coetanee, tutti parmigiani e residenti in città: non si sono fermati a un posto di blocco delle Fiamme gialle, fuggendo verso via Emilio Lepido. Quando l'auto è stata raggiunta in strada Viazza di Martorano, nella campagne della prima periferia cittadina, i giovani occupanti del mezzo hanno tentato di dileguarsi a piedi per poi desistere. I militari hanno così scoperto che tutti erano minorenni e che la vettura era di proprietà del padre di una ragazza: aveva sottratto le chiavi al genitore affidando la guida ad un amico. Sono stati accompagnati in caserma, in attesa di essere riconsegnati alle famiglie. Il conducente, ovviamente senza patente, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Emesse multe per migliaia di euro oltre al fermo amministrativo del veicolo.