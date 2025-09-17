Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Cinque minorenni in auto fuggono all'alt, inseguiti e bloccati

Guardia di finanza, immagine generica
Guardia di finanza, immagine generica
AA

PARMA, 17 SET - Cinque minorenni in giro di notte per le vie di Parma sull'auto di un genitore sono stati fermati dopo un lungo inseguimento dalla Guardia di Finanza. Il conducente è stato denunciato. A bordo della vettura c'erano tre ragazzini e due coetanee, tutti parmigiani e residenti in città: non si sono fermati a un posto di blocco delle Fiamme gialle, fuggendo verso via Emilio Lepido. Quando l'auto è stata raggiunta in strada Viazza di Martorano, nella campagne della prima periferia cittadina, i giovani occupanti del mezzo hanno tentato di dileguarsi a piedi per poi desistere. I militari hanno così scoperto che tutti erano minorenni e che la vettura era di proprietà del padre di una ragazza: aveva sottratto le chiavi al genitore affidando la guida ad un amico. Sono stati accompagnati in caserma, in attesa di essere riconsegnati alle famiglie. Il conducente, ovviamente senza patente, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Emesse multe per migliaia di euro oltre al fermo amministrativo del veicolo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PARMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario