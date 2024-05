Cinque migranti nelle scatole di cartone, arrestati i passeur

GORIZIA, 07 MAG - Cinque migranti, provenienti dallo Sri Lanka, chiusi in alcune scatole di cartone, sono stati individuati dalla Polizia di frontiera di Gorizia e dalla Guarda di finanza di Monfalcone, nascosti in un furgone con targa romena nei pressi del valico con la Slovenia. Secondo una ricostruzione, i cinque, dopo aver pagato a soggetti sconosciuti una somma di 3.500 euro a persona, erano partiti dalla Romania celati all'interno delle scatole poste nel vano di carico; scatoloni dove erano stati costretti a rimanere per tutta la durata del viaggio fino in Italia, privi dei più elementari sistemi di sicurezza, senza ricambio di aria e bloccati in una posizione che non permetteva loro né alcuna possibilità di movimento, né di soddisfare i primari ed essenziali bisogni fisiologici. Al termine degli accertamenti, nessuno dei migranti ha manifestato l'intenzione di chiedere protezione internazionale: per questa ragione sono stati affidati alla Questura per le pratiche di espulsione. I due cittadini stranieri, di 24 e 44 anni, che si trovavano alla guida del furgone e sul lato passeggero, sono stati arrestati, in flagranza di reato, e sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere.