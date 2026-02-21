Cinque escursionisti scivolano in un pendio sull'Appennino bolognese

BOLOGNA, 21 FEB - Cinque escursionisti, divisi in due cordate sono scivolati questa mattina lungo un pendio al Corno alle Scale, sull'Appennino bolognese. Le squadre del comando di Bologna e del reparto volo dei vigili del fuoco sono intervenuti sul Terzo Cavallino nel comprensorio montano. I soccorritori hanno raggiunto gli escursionisti in cordata, uno di loro è rimasto ferito in modo grave. L'elicottero dei vigili del fuoco ha imbarcato i sanitari e un primo ferito per il trasporto in ospedale, poi un secondo ferito è stato portato in una zona dove è riuscita ad arrivare anche l'ambulanza. Gli altri feriti sono stati imbarcati e portati in salvo dagli elicotteri sanitari del 118 di Bologna e Ravenna, presenti sul posto. Sulla scena dell'intervento hanno operato tre elisoccorritori dei Vigili del Fuoco per gestire le operazioni in parete..