Cinque dipendenti di una società mineraria canadese trovati morti in Messico

(ANSA-AFP) - ROMA, 10 FEB - La procura messicana ha confermato la morte di cinque dei dieci dipendenti di una società mineraria canadese rapiti due settimane fa nello stato messicano di Sinaloa, secondo quanto riportato da Afp. L'ufficio del procuratore generale ha dichiarato di aver identificato cinque corpi rinvenuti in una proprietà nel comune di Concordia e di essere al lavoro per identificare "i cinque corpi". I lavoratori, tutti messicani, secondo i media locali, sono stati rapiti il ;;23 gennaio da un cantiere di estrazione dell'argento di proprietà della società Vizsla Silver, con sede a Vancouver. La società aveva precedentemente rilasciato una dichiarazione in cui affermava di "essere stata informata da diverse famiglie che i loro parenti...erano stati trovati morti". Ha aggiunto di essere in attesa di conferma dalle autorità messicane. Il presidente di Vizsla, Michael Konnert, ha dichiarato che l'azienda è "devastata da questo esito e dalla tragica perdita di vite umane". "Il nostro obiettivo rimane il recupero sicuro di coloro che sono ancora dispersi", ha aggiunto. (ANSA-AFP).