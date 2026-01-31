Giornale di Brescia
Cinese sequestrato a Prato, rapitore arrestato in Bulgaria

PRATO, 31 GEN - Individuato e arrestato in Bulgaria, in esecuzione di un mandato europeo, un 50enne, bulgaro, ritenuto il presunto autore materiale del sequestro di persona a scopo di estorsione di un cittadino cinese a Prato, il 46enne Yang Yixian residente a Empoli, avvenuto tra il 30 novembre e il 5 dicembre (data della liberazione) scorsi. Le indagini, dirette dalla direzione distrettuale antimafia della procura di Firenze e svolte dai carabinieri di Prato, avevano già condotto prima al fermo e poi alla misura cautelare della custodia in carcere di due indagati di nazionalità cinese. Le indagini hanno anche consentito di identificare l'autore del sequestro. Nella tarda serata del 29 gennaio, spiega la procuratrice distrettuale antimafia di Firenze Rosa Volpe in una nota, la polizia e la polizia di frontiera bulgare, coordinate dal personale del nucleo investigativo dei carabinieri di Prato, tramite il personale dell'ufficio dell'esperto per la sicurezza dell'ambasciata italiana a Sofia, hanno eseguito l'arresto. L'indagato era stato individuato in Italia già dal 26 novembre e successivamente ne sono stati ricostruiti gli spostamenti fino a Prato, da dove poco dopo il sequestro ha lasciato il Paese. Il 50enne è stato trovato in una delle sue abitazioni nella città di Pernik ed è ora in attesa di estradizione.

PRATO

