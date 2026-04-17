'Cinese accusato dagli Usa di essere una spia può essere estradato'

MILANO, 17 APR - E' stato confermato dai giudici il via libera all'estradizione negli Usa di Zewei Xu, l'ingegnere cinese 33enne arrestato il 3 luglio del 2025 dalla Polizia a Malpensa su mandato degli Stati Uniti, con l'accusa di essere una "spia". La Cassazione, infatti, ha rigettato ieri il ricorso della difesa contro il provvedimento della Corte d'Appello di Milano che, lo scorso 27 gennaio, aveva dichiarato "l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione". Ora la parola passa alla politica, perché spetta, poi, al Ministero della Giustizia decidere se dare o meno effettivamente il via libera alla procedura di estradizione, dopo l'ok da parte della magistratura. Secondo un'inchiesta dell'Fbi, l'uomo sarebbe stato parte di un team di hacker che avrebbe carpito informazioni anche su terapie e vaccini anti-Covid nel 2020. La difesa, coi legali Enrico Giarda e Simona Candido, aveva chiesto di respingere la domanda di estradizione, facendo presente che gli Stati Uniti hanno contestato al 33enne - che si è sempre dichiarato innocente e anzi vittima di un errore di persona - un reato politico in un "contesto di spionaggio internazionale" tra Cina e Usa. I giudici Barbara, Tallarida e Caramellino della Corte Milanese, però, avevano spiegato che alla condotta contestata di spionaggio non si può riconoscere una "valenza certamente politica". E in particolare l'hackeraggio dei server delle università americane, che producevano i vaccini anti-Covid, "appaiono ispirate più da logiche economiche concorrenziali tra potenze globali e dalla finalità di carpire informazioni di primario rilievo industriale e scientifico". Di ieri il rigetto del ricorso da parte della Suprema Corte. " "Tutti i miei dati personali, la mail, i contatti sono rimasti alla società per cui lavoravo quando l'ho lasciata nel 2018 - aveva spiegato l'ingegnere -. Può essere che un'altra persona abbia utilizzato negli anni successivi il mio pc e la mia utenza".