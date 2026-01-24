Giornale di Brescia
Cina, sotto indagine il numero uno dei militari Zhang Youxia

PECHINO, 24 GEN - Zhang Youxia, il numero uno dei militari cinesi, membro del Politburo e vicepresidente della Commissione militare centrale, è sotto indagine, sospettato "di gravi violazioni della disciplina e della legge", la formula tradizionalmente usata per indicare la corruzione. Lo riferiscono i media statali, secondo cui cui sotto indagine c'è anche Liu Zhenli, membro della Commissione militare centrale e capo del Dipartimento di Stato maggiore Congiunto. L'indagine è condotta "dal Comitato centrale del Partito comunista. Zhang è il numero due della Commissione militare centrale, dopo il presidente Xi Jinping nel ruolo di commander-in-chief.

