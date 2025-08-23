'Cina pronta a inviare truppe di peacekeeping a Kiev'

Giornale di Brescia
epa12317944 A Ukrainian flag flutters next to the Independence Monument at the Independence Square in downtown Kyiv, Ukraine, 23 August 2025. Ukraine marked the National Flag Day amid the ongoing Russian invasion. Ukraine celebrates the National Flag Day on 23 August every year. EPA/SERGEY DOLZHENKO
AA

BERLINO, 23 AGO - La Cina sarebbe disponibile a inviare truppe di peacekeeping in Ucraina su mandato dell'Onu. È quello che scrive la Welt am Sonntag, citando fonti diplomatiche europee che lo hanno appreso dall'entourage governativo cinese. "Il governo cinese sarebbe pronto a questo solo se le truppe fossero impiegate su incarico dell'Onu", hanno sottolineato le fonti.

