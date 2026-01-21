Giornale di Brescia
Cina, 'Londra era obbligata ad approvare la nostra nuova ambasciata'

ROMA, 21 GEN - La Gran Bretagna aveva l'obbligo di approvare il progetto della sua nuova mega ambasciata a Londra. All'indomani del via libera ai controversi piani, il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun ha affermato che "fornire supporto e agevolazioni per la costruzione di sedi diplomatiche è un obbligo internazionale del Paese ospitante". L'approvazione è stata più volte rinviata dal governo britannico soprattutto sui crescenti timori legati al rischio di spionaggio, essendo il palazzo della ex Zecca britannica vicina al centro finanziario della City.

