Cina, 'Londra era obbligata ad approvare la nostra nuova ambasciata'
AA
ROMA, 21 GEN - La Gran Bretagna aveva l'obbligo di approvare il progetto della sua nuova mega ambasciata a Londra. All'indomani del via libera ai controversi piani, il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun ha affermato che "fornire supporto e agevolazioni per la costruzione di sedi diplomatiche è un obbligo internazionale del Paese ospitante". L'approvazione è stata più volte rinviata dal governo britannico soprattutto sui crescenti timori legati al rischio di spionaggio, essendo il palazzo della ex Zecca britannica vicina al centro finanziario della City.
