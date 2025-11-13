Giornale di Brescia
Cina, 'la premier nipponica ritratti i giudizi su Taiwan'

PECHINO, 13 NOV - La premier giapponese Sanae Takaichi "deve correggere subito il suo errore e ritrattare la sua clamorosa dichiarazione, altrimenti dovrà sopportarne tutte le conseguenze". E' il duro e minaccioso commento del portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian, ancora sui giudizi della premier secondo cui un attacco cinese a Taiwan potrebbe rappresentare una "situazione di minaccia per la sopravvivenza" e innescare una potenziale risposta militare di Tokyo. "Se la parte giapponese osasse intervenire militarmente nella situazione dello Stretto di Taiwan, ciò costituirebbe un atto di invasione e incontrerebbe una forte reazione della Cina".

PECHINO

