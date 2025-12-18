Cina, 'gli Usa smettano immediatamente di armare Taiwan'

PECHINO, 18 DIC - La Cina chiede agli Usa "di smettere immediatamente di armare Taiwan", in merito al secondo pacchetto annunciato dall'amministrazione americana di Donald Trump del controvalore di 11 miliardi di dollari. "La Cina sollecita gli Usa a rispettare il principio della 'Unica Cina' e ha smettere immediatamente le azioni pericolose suggli armamenti a favore di Taiwan", ha commentato il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun, nel corso del briefing quotidiano.