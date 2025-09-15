Cina, 'da Usa coercizione su nuovi dazi per greggio russo'
PECHINO, 15 SET - La normale cooperazione economica ed energetica "della Cina con i Paesi di tutto il mondo, inclusa la Russia, è legittima, legale e irreprensibile". Il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian, sulle notizie secondo cui gli Usa hanno esortato i Paesi di G7 e Nato a imporre dazi aggiuntivi su Pechino per gli acquisti del greggio russo al fine di fare pressione sulla Cina affinché svolga un ruolo nella risoluzione del conflitto Russia-Ucraina, ha affermato che "la mossa degli Stati Uniti è un tipico atto di prepotenza unilaterale e coercizione economica".
