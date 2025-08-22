Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Cina convoca vertice Sco a Tianjin dal 31 agosto al 1 settembre

epa12315818 Liu Bin (lL), Assistant Foreign Minister; and Lin Jian, Foreign Ministry Spokesperson, participate in a press conference in Beijing, China, 22 August 2025. During the press conference, the Shanghai Cooperation Organization Tianjin Summit was discussed. EPA/JESSICA LEE
epa12315818 Liu Bin (lL), Assistant Foreign Minister; and Lin Jian, Foreign Ministry Spokesperson, participate in a press conference in Beijing, China, 22 August 2025. During the press conference, the Shanghai Cooperation Organization Tianjin Summit was discussed. EPA/JESSICA LEE
AA

PECHINO, 22 AGO - La Cina ha criticato "l'egemonismo e la politica di potenza" del blocco occidentale, promuovendo un vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco) che si terrà nella città settentrionale di Tianjin dal 31 agosto al primo settembre, e che ospiterà oltre 20 leader mondiali aspiranti "promotori di stabilità e pace", tra cui il presidente russo Vladimir Putin. Oltre 20 leader stranieri, tra cui il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente russo Vladimir Putin, parteciperanno al più grande incontro del blocco di sicurezza regionale dalla sua fondazione, ha dichiarato il Vice Ministro degli Esteri cinese Liu Bin. Tra i partecipanti figurano anche importanti esponenti politici degli Stati membri o di Paesi ospiti come Bielorussia, Iran, Kazakistan, Pakistan, Turchia e Vietnam. Il presidente cinese Xi Jinping aprirà l'evento, a cui parteciperanno anche i vertici di organizzazioni internazionali, come il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. "Il presidente Xi Jinping presenterà nell'occasione le prospettive sull'ulteriore sviluppo della Sco anticipando "numerosi incontri bilaterali a margine dei lavori" della riunione, che sarà "la più grande dalla fondazione" del gruppo, ha detto il viceministro degli Esteri Liu Bin in un briefing. Lanciata da Cina e Russia nel 2001, la Sco funge da forum di promozione su sicurezza e cooperazione nella regione eurasiatica. Pechino ha a lungo tentato di presentare il summit come un contrappeso ai blocchi guidati dall'Occidente e ha spinto per una più stretta e ampia collaborazione tra i suoi attuali 10 membri (Bielorussia, Cina, India, Iran, Kazakistan, Kyrgyzstan, Pakistan, Russia, Tajikistan e Uzbekistan). "Sarà adottata la Dichiarazione di Tianjin e una strategia di sviluppo decennale", basata su temi chiave come "diplomazia di vicinato, più cooperazione regionale, rafforzamento istituzionale e contrasto alle minacce transnazionali", ha aggiunto il viceministro.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PECHINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario