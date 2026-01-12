Cina, 'contrari alle interferenze straniere in Iran'

PECHINO, 12 GEN - La Cina ha espresso la sua piena "contrarietà alle "interferenze straniere" in Iran, interessato da giorni da proteste di massa anti-regime, sollecitando allo stesso tempo che il Paese asiatico possa ritornare a una fase di "pace". La portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, dopo che il presidente amenicano Donald Trump ha riferito che i militari Usa stanno valutando "opzioni molto concrete" contro Teheran, ha aggiunto nel briefing quotidiano che Pechino sollecita "tutte le parti coinvolte a fare più sforzi capaci di portare alla pace e alla stabilità in Medio Oriente".