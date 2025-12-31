Cina, 'completate con successo le esercitazioni a Taiwan'

PECHINO, 31 DIC - La Cina ha affermato di aver "completato con successo" le esercitazioni militari intorno a Taiwan, che includevano esercitazioni con fuoco vivo volte a simulare un blocco di porti chiave e attacchi a obiettivi marittimi. "Il Comando del Teatro Orientale dell'Esercito Popolare di Liberazione ha completato con successo le esercitazioni della 'Missione Giustizia 2025'", ha dichiarato il portavoce Capitano Li Xi in una nota, riferendosi all'Esercito Popolare di Liberazione. Le truppe continueranno ad addestrarsi per "sventare risolutamente i tentativi dei separatisti di 'Indipendenza di Taiwan' e di intervento esterno", ha affermato.