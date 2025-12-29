Giornale di Brescia
Cina: 'Cominciate le manovre militari intorno a Taiwan'

PECHINO, 29 DIC - Sale la tensione tra Cina e Taiwan. La Cina ha annunciato l'inizio delle esercitazioni militari, con munizioni vere, intorno all'isola. Dal canto suo, Taiwan afferma che quattro navi della guardia costiera cinese sono state avvistate vicino alle acque territoriali taiwanesi. Taipei aveva già condannato i propositi della Cina, parlando di "intimidazione militare", e poi aveva annunciato a sua volta un appropriato dispiegamento di forze in risposta alle manovre cinesi.

CinaPECHINO

